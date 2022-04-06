Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK

TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, istifaların sona erdiğini ve 16-17 Haziran’da seçimlerin yapılacağını söyledi. Erdem “İstifaların arkası gelecek mi?” sorusuna “Artık sona gelindi, biz de istifa etsek Türk futbolunu kayyuma bırakmamız gerekirdi. Bunu yapamazdık” cevabını verdi. İşte Erdem’in sorulara verdiği cevaplar...

İSTİFALAR SONA ERDİ

> Son olarak Erhan Kamışlı ve Alkın Kalkavan istifa ettiler, sizin bu yöndeki karar ve değerlendirmeniz nedir?

“Benim de içinde olduğum 10 arkadaşımız ‘Sandıkla geldik sandıkla gitmek en doğru olanı’ diye düşündük ve yönetimdeki görevimize kongreye kadar devam etmek suretiyle futbolumuzdaki kaos ortamının krize dönüşmesinin önüne geçtik. TFF’yi kayyuma bırakamazdık. İstifa eden etti zaten. Mehmet Baykan Bey ile başlayıp, Nihat Özdemir Başkan ile devam eden istifa dalgası kanaatimce Alkın Kalkavan ve Erhan Kamışlı ile nihayete erdi. Başkaca istifa olacağını sanmıyorum. Servet Yardımcı’nın başkanlığında 10 kişilik yönetim kurulu ile sonuna kadar göreve devam edeceğiz” dedi.

İYİ NİYETLE ÇALIŞTIK

> Servet Yardımcı’nın 2023’e kadar göreve devam etme ihtimali yok muydu, neden erken seçim kararı aldınız?

“Servet Bey, 2023’e kadar devam edebilir miydi, Nihat Başkan istifa ettiği için edemezdi, kanun gereği 45 gün içinde yeni bir genel kurul yapılması gerekiyor. Nitekim TFF Yönetim Kurulu olarak dün sabah bir toplantı yaptık. Her ihtimali konuştuk ve süreci uzatmama kararı aldık; bu yüzden 16-17 Haziran’daki mali kongreye seçim maddesi ekledik. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki, Nihat Özdemir Başkan ve Mehmet Baykan Bey de dâhil bütün yönetim gayet iyi niyetle hizmet etti. Ne var ki dünyayı derinden etkileyen Covid-19 sebebiyle maalesef son iki yıl planladığımız gibi geçmedi. Hakemler, millî takımın Katar’a gidememesi gibi sebepler de üst üste gelince TFF üzerindeki baskılar arttı. Gelinen noktada seçim kaçınılmaz oldu.”

ALTINTOP KALMALI

> Geriye dönme şansı olsa millî takımın başında Şenol Güneş’in mi yoksa Stefan Kuntz’un mu olmasını isterdiniz? Güneş’in görevine son verdiğiniz için pişman mısınız?

“Şu an yönetimi kongre başta olmak üzere, liglerin tescili, yayın ihalesi, kulüplerin finansal durumları gibi çok önemli hizmetler bekliyor. Tabii geriye dönme şansımız olsa ne yapardık, onu bilemiyorum ama yeni yönetimde Hamit Altıntop gibi kariyerli birinin yine mutlaka olmasını isterdim. Gelinen noktanın Stefan Kuntz ile de bir ilgisi yok zaten. Ayrıca Şenol Güneş Hoca hepimizin büyük saygı duyduğu biri ama A Millî Takım’ın aldığı sonuçlardan dolayı çok yıpranmıştı. Dünya Kupası’na gidebilmek için önümüzde bir fırsat vardı ve bir kan değişikliği kaçınılmaz olmuştu zira kamuoyundan büyük baskı alıyorduk.

16 HAZİRAN'DA TFF'DE SEÇİM VAR

Nihat Özdemir’in istifasının ardından TFF Yönetim Kurulu dün bir toplantı gerçekleştirdi. Servet Yardımcı başkanlığında toplanan yönetim, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un 16-17 Haziran’da yapılmasına karar verildi. Ayrıca Mali Genel Kurul da bu süreçte gerçekleştirilecek.

KAMIŞLI DA EKLENDİ

TFF’de ilk olarak Mehmet Baykan istifa etmişti. Bunu Alkın Kalkavan takip etti, sonra da Nihat Özdemir başkanlığı bıraktı. TFF’deki istifa furyası dün de Erhan Kamışlı ile sürdü. Başka istifanın gelmesi beklenmiyor.

TFF Başkan adayları arasında gösterilen Rıdvan Dilmen ilk kez konuştu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in istifası Türk futbolunu derinden sarstı. Özdemir’in istifasının ardından kulislerde başkan adayların ismi dolaşmaya başlarken, bu adaylardan biri olarak gösterilen Rıdvan Dilmen ilk kez konuştu. TFF Başkanlığı’nın kolay bir iş olmadığını ancak göreve gelirse başarılı olacağını belirten Dilmen, "Futbolun iyi yerlere gelmesi için TFF başkanı olmama gerek yok. Olmayayım zaten, öyle bir niyetim de yok. Aday değilim" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı istifa etti kulisler kaynamaya başladı! İşte ismi geçen adaylar TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği toplantısında kulüp başkanlarına istifa ettiğini açıklamıştı. Özdemir’in istifası ise Türk futboluna bomba gibi düştü. Nihat Özdemir’in istifası tartışılırken kulislerde konuşulan adaylarda belli oldu. İşte gündemde olan o isimler.