Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisine yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. "Taraftarlarımızdan beklentim maç bitene kadar bize destek olsunlar. Onlar yanımızda olduğu sürece o stattan kimse çıkamaz" diyen İrfan, "Son haftalarda seri yaptık, öz güvenimiz yerinde. Galatasaray’a oranla kadro yapılanmamız üst seviyede. Onların bir hedefi yok, tek gayeleri bizi yenmek olacaktır. Biz ise lig ikinciliğini (Devler Ligi'ni) kovalıyoruz. Kazanacağımızı düşünüyorum" sözlerini kullandı.

O ÇOCUKTA SUÇ YOK

Kayseri'ye attığı golün bu sezon attıkları içinde en iyisi olduğunu söyleyen İrfan Can, "O kardeşimiz sevinmem için topu vermedi ama aslında suç onda değil, onu o psikolojiye sokan insanlarda. G.Saray'a gol atıp, Kadıköy'de o sevinci yapmak istiyorum" vurgusunda bulunurken, "Taraftarımızın benden beklentisi çok yüksek, bunu biliyorum. Şansızlıklar yaşadım. Ama pes etmeden çalışmaya devam ettim. Çünkü onların yüzünü güldürmek istiyorum" şeklinde konuştu.

EN PAHALISI 660 LİRA

Son haftalarda yakaladığı çıkışla taraftarını da tribüne çeken Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde rekor kırmaya hazırlanıyor. Hafta sonu oynanacak derbinin biletleri bugün 13.00’te satışa çıkarılıyor. Yarından itibaren genel satışa sunulacak biletlerin en pahalısı 660 lira.

KOÇ'U DEVİRMEK İSTİYORLAR

Fenerbahçe’nin 9 Nisan’da yapılacak Yüksek Divan Kurulu seçimi öncesi tansiyon tırmanmaya devam ediyor. Ali Koç’un Aziz Yıldırım hakkındaki sözleri gündeme bomba gibi düşerken Divan Başkanı Vefa Küçük de ateşe benzin döktü. Küçük “Muhalefet kulüp başkanını devirme niyetinde. Bunu da sandık dışında yapmak istiyorlar” dedi.

Fener coştu bir kere! Kayserispor'a gol yağdırdı İsmail Kartal'ın takımı Zajc, Rossi, İrfan Can, Arda Güler'in golleriyle farka gitti. Bir de asist yapan İrfan futboluyla parmak ısırttı. Devler Ligi'ni kovalayan ve son 7 karşılaşmasından 6 galibiyet 19 puan çıkaran Kanarya (maç fazlasıyla) ikinciliğe yerleşti.