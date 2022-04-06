Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da gözler pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde. Domènec Torrent, değişecek yönetime rağmen görevine devam etmek ve Kadıköy’de alınacak galibiyetle de bu yolda sağlam bir adım atmak istiyor. Uzun süredir sarı lacivertlileri analiz eden İspanyol adam kafasında oynatacağı sistemi de belirlemişti. Zorlu mücadelede Barcelona maçlarındaki gibi bir anlayışla geride alan daraltıp, pas yollarını kapatıp kapılacak toplarla da Kerem’i buluşturup rakibi dengesiz yakalamayı planlamıştı.

SAKATLIKLAR İŞİ BOZDU

Ancak önce Mustafa’nın Mısır Millî Takımı’ndan sakat dönmesi, daha sonra da Kerem’in durumundaki belirsizlik İspanyol teknik adamı mecburi değişiklik yapmaya sevk etti. Kerem’den gelecek haberi beklerken alternatif oyun planı kurgulayan Torrent, kalabalık ve daha ilerde konumlandırılmış orta saha düzeni deniyor. Emre ve Morutan ile de bire bir ilgilenen Torrent, topa daha çok sahip olup ileride basan bir takım hedefliyor. Torrent, son kararını ise cuma günü Kerem’den gelecek habere göre verecek.

ÖZTÜRK LİSTESİNİ VERİYOR

Eşref Hamamcıoğluyla beraber başkanlığa talip olan Metin Öztürk bugün topladığı imzaları teslim edecek ve adaylığını resmîleştirecek. Bir önceki seçimde de ilk başvuruyu yapan Öztürk’ün yönetim kurulu listesinde değişiklik yapmayı düşünmediği öğrenildi.

İrfan Can Kahveci: Galatasaray'a golüm var Fenerbahçe'nin yıldızı, "Taraftar yanımızda olduktan sonra hiçbir takım Kadıköy'den çıkamaz. Rakibimizin hedefi yok, biz ise Devler Ligi'ni kovalıyoruz" dedi.