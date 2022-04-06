Türkiye Gazetesi

Arjantinli gol makinesi Gonzalo Higuain, emeklilik kararı aldı. Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea gibi takımlarda forma giyen ve Şampiyonlar Ligi’nde damga vuran Higuain, sezonun bitimiyle kariyerini noktalayacak. Yıldız oyuncu şuan ise Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami takımında forma giyiyor.

BABASI AÇIKLADI

Higuain'in babası Jorge Higuain TNT Sports'a yaptığı açıklamada, "Arjantin'e geri dönmeyecek. Emekli olacağını söyledi. Futbolu bırakmak istiyor. Ben devam etmesini istedim. Ancak her şeye sahip bir çocuk. Benim için felaket oldu bu karar" açıklamalarında bulundu.

BONSERVİS BEDELİ 160 MİLYON EURO

Gonzalo Higuain için ödenen bonservis bedellerinin toplamı 160 milyon euro ediyor. Milan 11 milyon, Chelsea 8 milyon euroluk ücretlerle Higuain'i 1 sezonluk kiralayabilmişti.

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