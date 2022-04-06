Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Mesut Özil için ortaya atılan yeni iddialar gündeme bomba gibi düştü. Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre, Al Nassr kulübünün, Mesut Özil'in transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı iddia edildi.

FENERBAHÇE’DEN SÜRPRİZ TAKAS

Takvim’in haberine göre ise Fenerbahçe’nin bir takas planı var. Fenerbahçe yönetimi, Al Nassr kulübü ile sorunlar yaşayan Anderson Talisca'yı Mesut ile takas ederek kadrosuna katmak istiyor.

ESKİ TAKIMI DA PEŞİNDE

28 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri ise yaklaşık 12 milyon Euro civarlarında. Talisca’yı Beşiktaş’ın da istediği belirtiliyor. Ancak takas faktörünü elinde bulunduran Fenerbahçe'nin, daha avantajlı durumda olduğu görülüyor. Önümüzdeki 1-2 hafta ise çok önemli.

ALİ KOÇ ONAYI VERDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Beşiktaş'ın eski Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'ya Sarı-Lacivertli formayı giydirmeyi çok arzu ettiği ortaya çıktı. Başkan Koç'un hedefi bir de tartışılmaz golcü. Bu iki mevkiyi, şampiyonluğun anahtarı olarak görüyor.

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