Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın kaptanlarından olan Sofiane Feghouli’nin bileti kesildi. Milli takımdan sakat dönen 32 yaşındaki futbolcu, derbide forma giyemeyecek.

SEZONU KAPATTI

Yönetim, sezon sonuna kadar Feghouli'ye forma verilmemesi kararı aldı. 3.5 milyon euroya yakın maaşı olan Feghouli sezon sonunda serbest kalacak.

BAŞAKŞEHİR İLE GÖRÜŞME İDDİASI

32 yaşındaki futbolcunun Süper Lig ekibi Başakşehir ile görüştüğü iddia ediliyor. Feghouli, sezon başında Fatih Terim'le de problem yaşamıştı.

İrfan Can Kahveci: Galatasaray'a golüm var Fenerbahçe'nin yıldızı, "Taraftar yanımızda olduktan sonra hiçbir takım Kadıköy'den çıkamaz. Rakibimizin hedefi yok, biz ise Devler Ligi'ni kovalıyoruz" dedi.

Fenerbahçeli İrfan Can'dan Galatasaray açıklaması: Bu sözler çok kızdıracak Galatasaray derbisine ilişkin konuşan Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, rakiplerinin bir iddiasının olmadığını söyleyerek, kendilerini yenmekten başka bir amaçlarının olmadığını dile getirdi.

Derbi öncesi Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.