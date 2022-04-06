Türkiye Gazetesi

2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ancak son 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle lider Sakaryaspor'un 7 puan gerisine düşen ve bitime 5 maç kala 1. Lig'e direkt yükselme ihtimali oldukça azalan 1461 Trabzon FK, Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şimşek'e kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

"HADİ BOŞ YAPMAYIN"

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ünlü teknik adam Yusuf Şimşek, ayrılığın ardından çok konuşulacak bir tweet attı. Genç teknik direktör, attığı tweette şu sözlere yer verdi:

"Aslında hiç tarzım değil ama ne acınız varmış. Geldiğimde Play-Off bile sıkıntılıydı, şimdi garanti. Antalyaspor'u Süper Lig'e, Rizespor'u yardımcı antrenör olarak Süper Lig'e, Turgutluspor Play-Off, Balıkesirspor para olmamasına rağmen 2 yıl başarı, burada 9 galibiyet. Futbolculuğumu yazmam. Hadi boş yapmayın"

Yusuf Şimşek'in paylaşımı

"BEŞİKTAŞ'A GİTMEM ACI VERMİŞ"

Bu yazdıklarını 1461 Trabzon FK ve Başkan Celil Hekimoğlu'na söylemediğini ifade eden Şimşek, "Benim ne kulüp ne de Hekimoğlu ailesine karşı bir tepkim yok olamaz da sadece boş yorum yapanlara. Beşiktaş'a gitmem bayağı acı vermiş" şeklinde konuştu.

Yusuf Şimşek, 1461 Trabzon ile çıktığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 yenilgi aldı, 27 puan topladı.

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