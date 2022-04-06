Türkiye Gazetesi

Fransa’nın köklü kulüplerinden olan Marsilya, milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in bonservisini aldı. Fransız ekip ligde kalmayı garantileyince sözleşmedeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi. Mavi-beyazlı kulüp, Roma'ya Cengiz Ünder için 8.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Marsilya’daki performansıyla gözleri üzerine çeken Cengiz Ünder ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 37 maçta 11 gol 4 asistle oynadı. Cengiz'in yıllık kazancı 3 milyon euro olacak.

15 gole direkt katkı verdi.

BAŞAKŞEHİR DE PAY ALACAK

Marsilya'nın satın alma opsiyonunu kullanmasından Medipol Başakşehir de karlı çıktı. İstanbul temsilcisi bonservis bedelinin yüzde 20'si olan 1 milyon 680 bin euroyu kasasına koyacak.

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