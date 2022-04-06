Transfermarkt, Süper Lig'in en değerli futbolcularını açıkladı. Verilere göre; Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 20 futbolcunun olduğu listede zirvenin sahipleri Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır oldu.
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, 18 milyon euroluk değeriyle zirvenin sahibi oldu.
ZİRVEDEKİ İSİM UĞURCAN ÇAKIR OLDU
20 futbolculuk listenin son sıralarında 8 milyon euro piyasa değerleriyle İrfan Can Kahveci ve Alexandru Cicaldau yer aldı. Fenerbahçe'den Attila Szalai ile Altay Bayındır, Galatasaray'dan Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'dan ise Uğurcan Çakır listenin ilk 5 sırasında kendine yer buldu.
İşte Süper Lig'de en değerli 20 futbolcu:
Fenerbahçe/İrfan Can Kahveci: 8 milyon euro
Galatasaray/Alexandru Cicaldau: 8 milyon euro
Beşiktaş/Rachid Ghezzal: 9 milyon euro
Trabzonspor/Andreas Cornelius: 9 milyon euro
Trabzonspor/Abdülkadir Ömür: 9.5 milyon euro
Fenerbahçe/Ferdi Kadıoğlu: 9.5 milyon euro
Beşiktaş/Michy Batshuayi: 10 milyon euro
Trabzonspor/Anastasios Bakasetas: 10 milyon euro
Başakşehir/Trezeguet: 10 milyon euro
Galatasaray/Victor Nelsson: 10 milyon euro
Beşiktaş/Ersin Destanoğlu: 10 milyon euro
Beşiktaş/Cyle Larin: 11 milyon euro
Fenerbahçe/Kim Min-Jae: 11 milyon euro
Beşiktaş/Miralem Pjanic: 11.5 milyon euro
Fenerbahçe/Diego Rossi: 12.5 milyon euro
Fenerbahçe/Attila Szalai: 13.5 milyon euro
Galatasaray/Marcao: 14 milyon euro
Galatasaray/Kerem Aktürkoğlu: 15 milyon euro
Fenerbahçe/Altay Bayındır: 15.5 milyon euro
Trabzonspor/Uğurcan Çakır: 18 milyon euro
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