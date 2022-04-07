Türkiye Gazetesi

Türk futbolunda 'top patladı' desek yeridir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in (zamansız) istifası zorlu bir süreci ve büyük soru işaretlerini beraberinde getirdi. Ki, görevi bıraktığı gün kulüplerin can damarı olan yayın ihalesinin görüşmesi vardı. Şu anda bu konuda ciddi bir soru işareti var.

Yaklaşık 600 milyon dolarlardan 150 milyon dolarlara inen yayın geliri için en güçlü aday sezon sonu sözleşmesi biten beIN Grup olarak görülüyor. Ancak kulüpler teklifi yeterli bulmuyor ve yeni formüller arıyor. Fakat şu anda otorite anlamında futbolun başı yok.

SEÇİM 16 HAZİRAN'DA

Başkanlık seçimi 16 Haziran’da yapılacak ama yabancı oyuncu konusu da muamma. Önümüzdeki sezon 7+4 kuralı uygulanacak. Ancak yeni gelecek yönetim yabancı kuralını değiştirirse, kulüplerin kadro planlamaları da etkilenecek.

MHK tarafından üzeri çizilen ancak Tahkim Kurulunun haklı bulduğu 13 hakeme görev verilip verilmeyeceği de ayrı bir problem olarak masada duruyor.

Üç senelik mukavele yapılan Stefan Kuntz’la millî takım yapılanması devam edecek mi?

EURO 2028 ve EURO 2032’ye ev sahipliği için aday olduk ama ortada şu an için muhatap bulunmuyor...

Skandala ramak kala! Hakem gole 'aut' dedi, futbolcular isyan etti Spor Toto 1. Lig'de dün akşam oynanan MKE Ankaragücü-Eyüpspor maçında skandalın kıyısından dönüldü. Ankaragücü'nün bulduğu golde top, yırtık olan fileden dışarı çıkınca hakem aut kararı verdi, 4'üncü hakem devreye girdi ve karar gol olarak değiştirildi.

Türk futbolunda dönüm noktası: 'Spor yasası' tamam! Sporda şeffaf dönem başlıyor, kulüpler artık anonim şirket olacak. Kasıt veya ihmal halinde başkan ve yönetimi borçlardan sorumlu olacak.