Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray’da 30 Nisan’da yapılacak seçim öncesi resmî adaylık sürecini başlatan ilk isim daha önce de göreve talip olan Metin Öztürk’tü. Divan Başkanlığına imzalarını teslim eden Öztürk "Galatasaray hiçbir zaman yalnız kalmaz. Galatasarayımız için hayırlı olsun. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın. Onlar sahada coşturacak, biz de finans ve gerisini halledeceğiz. Gördüğünüz gibi kalabalık bir ekiple hazırız. Cuma günü saat 14.00’te de listelerimizi vereceğiz" dedi.

GÖREV İÇİN...

"Galatasaray markasının bize ihtiyacı yok ama biz üstümüze düşen görevi yapmak için buradayız" diyen Öztürk "Aday sayısının da seçim sonuçlarını değiştiren bir kavram olduğunu düşünmüyorum. Burak Elmas yönetimine teşekkür ediyoruz, işi uzatmadan seçim kararı aldı. Bu iş hazırlıksız tabii ki olmaz. Her bir günün ve saatin kıymetli olduğu bir ortama geliyoruz. Eğer 45 günlük bir hazırlıkla 5,1 milyarlık borcu temizleyecek varsa biz hemen geri çekiliriz" diye konuştu.

YARIN SON GÜN

Galatasaray 30 Nisan’da yeniden sandığa gidiyor. Adaylar yarışta olabilmek için yarın akşama kadar Divan Kuruluna en az 100 imzalı dilekçeyle başvuru yapmak zorunda. Şu ana kadar Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu’ndan başka koltuğa kimse talip olmadı.

Burak Elmas’ın başkan olarak çıktığı seçime de giren Metin Öztürk 893 oy toplamıştı. Elmas 1.541, Eşref Hamamcıoğlu 1.500, Yiğit Şardan 679, İbrahim Özdemir ise 92 oy almıştı.

TEK GÜNDEM FENER DERBİSİ

Galatasaray’da başkanlık yarışı son hızıyla sürerken, gözler pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçına çevrilmiş durumda. Florya’da tek gündem maddesi ise derbi. Takımın kaptanları ve tecrübeli isimleri sık sık arkadaşlarıyla mini toplantılar yaparak akılları sahada tutmaya çalışıyor.

ELMAS'TAN DİVAN'A DESTEK

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu'nun transfer usulsüzlükleri ve menajer komisyonlarının araştırılması önerisini destekledi. Elmas, Florya forma konusununu, Çağlayan Adliyesi sicil kurulundan üye aday verilerinin dışarı çıkarılması, taraftar dernekleri gibi konularının da incelenmesini istedi.

ALİ SABANCI BOMBASI

30 Nisan’da gerçekleştirilecek seçimde Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinin Ünal Aysal ve Dursun Özbek’i aday olmaları konusunda ikna etme çabaları sonuç vermemişti. Kulislerde konuşulan haberlere görü bir grup Ali Sabancı’ya başkan adaylığı için baskı yapıyor.

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