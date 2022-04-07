Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Kongre üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yine önemli açıklamalarda bulundu. Kuruçeşme Divan’da gerçekleşen iftar buluşmasında Başkan kendisine yöneltilen sorulara net cevaplar verdi.

"BÖYLE BİR PLANIMIZ YOK"

"Derbi öncesi Mesut Özil affedilecek mi?" diye merak edenlere, "Bu karar çocuk oyuncağı değil. Henüz kendileriyle konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Aslolan Fenerbahçe" sözleriyle gündemin bu olmadığını hatırlattı.

Watford’da oynamayan Ozan Tufan’ı diri tutmak için geri aldıklarını dile getiren Koç "Onu çok seviyorum ama İngiltere’ye giden ve kötü dönen bir Ozan var" diyerek eleştirdi.

KOCAMAN PİŞMANLIK

Oynadıkları futbolla büyüyen Kim ve Crespo’ya gelen tekliflere değinen Ali Koç, "Kim’in çok ciddi talipleri var. Roma 14 milyon avro verip alamamıştı. Bize piyango oldu. Ben hâlen şaşkınım, nasıl bize geldi" yorumu yaparken "Crespo için İspanya’dan önemli bir teklif aldık. Umarım bir daha olmaz, çünkü kafası yine karışır" dedi.

Başkan, Avrupa radarındaki Altay için ise "Sözleşmesini yenileyeceğiz. Onu bırakmayacağız" açıklaması yaptı. Pereira’nın güzel bir miras bıraktığını söyleyen Koç "En büyük hatam Aykut Kocaman’la yolları ayırmak oldu" itirafında bulundu.



Mesut Özil, 27 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

"DURUM ÇOK İYİ DEĞİL"

UEFA’yla FFP toplantısının henüz gerçekleşmediğini söyleyen Ali Koç "Bizden kötü durumda olan kulüpler var ancak durumumuz da çok iyi değil" dedi. Koç, yayın ihalesinde Saran’ın teklifine daha sıcak baktıklarını belirtirken "Mevcut gelirlerle transfer zor. Temmuzda 150 milyon lira ödememiz var" diye konuştu.

KENAN EVREN BEKLEMEDE

Fenerbahçe’nin uzun uğraşlar sonunda aldığı Kenan Evren Lisesi arazisiyle ilgili karar henüz netleşmedi. Başkan Ali Koç "Arazide ne yapacağımıza 12 ila 18 aya kadar karar vereceğiz" dedi. Koç, Migros’la ayrılığı da, "Tribün ismi Kuzey olarak değişti. Stadın altındaki mağaza da boşaltılıyor" sözleriyle duyurdu.

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Gel seçime gidelim Fenerbahçe'nin patronu, "Yeni ameliyat oldu. Yoksa çok şey söylerim. Defalarca karşıma çık, aday ol dedim. Geldiğimiz günden beri arkamızdan işler çevirip, altımızı oyuyorlar" suçlamasında bulundu.

Rıdvan Dilmen'den şaşırtan çıkış: Ali Koç benden özür dilesin Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrası karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin kadrosunu Trabzonspor ile eşdeğer tutunca Trabzonspor taraftarları bu açıklamalara tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin sistemini eleştiren ve kadronun iyi olduğunu savunan Rıdvan Dilmen, o dönem kendisini eleştirenlere çattı, "Ali Koç dahil bana sallayanlar benden özür dilesin" dedi.

Acun Ilıcalı devreye girdi! Mesut Özil Hull City’e transfer oluyor Ligde üst üste mağlubiyetler alan İngiltere Championship ekibi Hull City'i çareyi Fenerbahçe’de buldu. Acun Ilıcalı’nın yeni sezon kadrosunu şimdiden planlamaya başladı. Çıkan haberlere göre, Ilıcalı’nın Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Mesut Özil’i transfer edeceği öne sürüldü. Çıkan haberlere üzerine Mesut Özil’den her hangi bir açıklama gelmedi.