Türkiye Gazetesi

Ukrayna topraklarında Rus ordusu tarafından 24 Şubat'ta başlatılan işgal girişimi sonrası Rusya'ya birçok yaptırım uygulandı. Ekonomik yaptırımların yanı sıra sportif açıdan uygulanan yaptırımlar ve sporcuların tavırları da ülkedeki dengeleri sarstı. Birçok organizasyon Rusya'nın elinden alındı, uluslararası turnuvalardan men edilen takımlar oldu. Ayrıca birçok sporcu da sözleşmelerini feshederek ülkeden ayrılma kararı aldı.

RUS KULÜPLERDEN FENERBAHÇE'YE TEKLİF

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu Eurleague'de de Rus kulüpleri ihraç edildi, bu kulüplerle oynanan maçlardaki sonuçlar geçersiz sayıldı. Akşam'ın haberine göre; CSKA Moskova'nın Fenerbahçe'ye ve Anadolu Efes'e futboldaki Avrupa Süper Ligi'ne benzer bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

Sırp basınında yer alan habere göre CSKA Moskova Başkanı Andrey Vatutin yaptığı açıklamada, "Rus kulüpleri gelecek sene Euroleague'e alınmazsa kendi ligimizi kuracağız. Yeni lig için Fenerbahçe'ye de teklif götürdük. Burada kulüpler Euroleague'den en az 4 kat daha fazla gelir elde edecek. Toplamda 100 milyon euro dağıtılacak" dedi.

Andrey Vatutin Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in yanı sıra Olympiakos, Panathinaikos, Partizan, Kızılyıldız, Buducnost, Cibona Zagreb ve Olimpija Ljubljana'ya da teklif götürdüklerini bildirdi. Kulüplerin bu teklife nasıl bir cevap vereceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

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