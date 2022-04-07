Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin efsanesi, Karagümrük'ün teknik patronu Volkan Demirel, teknik adamlık kariyeri için şu sıralar önemli bir sınav veriyor. Süper Lig'de son olarak Galatasaray karşısında oynayan Karagümrük sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Takımın yıldız ismi adeta yokları oynarken akıllara Volkan Demirel'in transfer döneminde verdiği veto kararını getirdi.

HEDEFİMİZ KONFERANS LİGİ

Demirel daha önce yatığı açıklamada takımının hedefinden bahsederek şu ifadeleri kullandı; "Sorunları, dertleri konuşmaktansa, daha iyisini yapmayı düşünmemiz daha doğru geliyor bana. Ekibim ve ben olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz yukarısı, belki Konferans Ligi'ne katılma. Sonuç ne olur, onu sezon sonunda göreceğiz."

PESİC MÜKEMMEL BAŞLAMIŞTI

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında çıktığı 18 maçta 11 gol atarak gol krallığının bir numaralı adayı haline gelen ve Fenerbahçe'nin listesine giren Aleksandar Pesic, ligin ikinci yarısına umduğu gibi başlayamadı.

VOLKAN DEMİREL VETO ETTİ

Devre arasında Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden gelen transfer teklifini reddeden Pesic, Hull City'e gitmeyeceğini; ailesiyle birlikte İstanbul'da kalacağını resmen açıklamıştı.

Akşam'da yer alan habere göre; sonrasında yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den teklif gelmesinin ardından sarı-lacivertli formayı giyebilmek için rest çektiği, Fatih Karagümrüklü yöneticilerle görüşen Sırp forvetin "Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim." dediği öne sürülmüştü. Pesic, Volkan Demirel'in transferi veto etmesi sonrası Fatih Karagümrük'te kalmıştı.

SON GOLÜNÜ 15 OCAK'TA ATTI

Sezon bazı Maccabi Tel Aviv'den bedelsiz bir şekilde Fatih Karagümrük'e gelen Pesic, Fenerbahçe iddialarının olduğu günlerde sakatlandı ve ligde 6 maç kaçırdı. 12 Mart'taki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sahalara geri dönen golcü futbolcu, o maçla birlikte, Yukatel Kayserispor ve Galatasaray mücadelelerini de boş geçti. Hatta Galatasaray karşısında bir penaltı atışından yararlanamayan Sırp futbolcunun, formsuz ve isteksiz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Aleksandar Pesic, ligde son golünü 15 Ocak'ta Çaykur Rizespor ağlarına bıraktı.

ALİ KOÇ'TAN SÜLEYMAN HURMA'YI İKNA TURU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'yı ikna etmek için bir paranın yanı sıra Sinan Gümüş ile Max Meyer'i önerdiği konuşulurken, sarı-lacivertli yönetimin, 3.5 milyon euroluk bonservis bedeli nedeniyle görüşmeleri askıya aldığı iddia edilmişti.

İlerleyen günlerde VavaCars Fatih Karagümrük, resmi bir açıklama yayınlayarak, Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirterek, "Profesyonel futbolcumuz Aleksandar Pesic ile ilgili basında ve sosyal medyada yapılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki; oyuncumuz Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur." denildi.

VOLKAN DEMİREL'İN SINAVI: PESİC

Teknik direktör Volkan Demirel'in takımda kalmasını sağladığı yıldız futbolcunun bu durumu, teknik direktörlüğe yeni adımını atan kendisi için de bir sınav niteliği taşıyor. Futbolculuk kariyerinde takım arkadaşları ve taraftarları ateşleme konusunda oldukça mahir bir görüntü çizen genç çalıştırıcının Pesic konusunda nasıl bir adım atacağı önümüzdeki günler gösterecek.

Karagümrük'te 24 maçta 12 gol, 2 asistlik bir performans çizen Pesic'in piyasa değeri 3 milyon euro civarında. Sırp futbolcu, gol krallığı yarışında beşinciliğe geriledi.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması: Her şeyin zamanı var Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından olan Volkan Demirel, "Fenerbahçe teknik direktörlüğü hedefin var mı?" sorusuna, "Her şeyin zamanı var. Şu an zaman Karagümrük teknik direktörlüğü. Zamanı değerlendirmeye çalışıyorum" şeklinde cevap verdi.

Volkan Demirel'den şaşırtan örnek: Messi yaptık çocuğu, nerede şimdi? Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Volkan Demirel, sarı lacivertlilerin altyapısından çıkan Ömer Faruk Beyaz'ı örnek vererek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arda Güler hakkında da konuşan Demirel, "Hemen oldu derseniz bu sefer kaybedersiniz çocuğu. Bunun bir ortasını bulalım" dedi.

Volkan Demirel: Kariyerimde böyle maç hatırlamıyorum VavaCars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u 5-4 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Maç sonu konuşan Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel, futbolculuk kariyerinde dahi böyle bir maç hatırlamadığını belirterek "Orta hakem bile sakatlandı. Öyle bir tempo vardı" dedi.