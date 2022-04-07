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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
07.04.2022 - 12:07 | Son Güncelleme: 07.04.2022 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
Etiketler : Fenerbahçe - Galatasaray,
845472 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/845472.aspx
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