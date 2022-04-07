Türkiye Gazetesi

UEFA İcra Komitesi bugün İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen toplantısında yeni UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Düzenlemelerini onayladı. UEFA tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan düzenlemeyle maaşlar, transferler ve menajer ücretleri için yapılan harcamalar kulüp gelirinin %70'i ile sınırlandırıyor" bilgisi verildi.

KADRO MALİYETİ KURALI

Düzenleme ile 2010 yılında uygulamaya giren UEFA finans düzenlemelerinden bu yana yapılan ilk büyük reform olduğu kaydedildi. Açıklamanın devamında, "Yeni düzenlemelerdeki en büyük yenilik, oyuncu ücretleri ve transfer maliyetleri ile ilgili olarak daha iyi maliyet kontrolü getirmek için bir kadro maliyeti kuralının getirilmesi olacak" ifadesi kullanıldı.

HAZİRAN 2022’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni düzenlemeler Haziran 2022'de yürürlüğe gireceği, kulüplerin uyum sağlamaları için de düzenlemenin üç yıl içinde kademeli olarak uygulanacağı duyuruldu.

UEFA Finansal Fair Play kurallarını değiştiriyor! Ağır cezalar geliyor Yeni kurallara göre takımların harcama limitleri gelirlerinin ancak yüzde 90'ı kadar olacak, bu oran sonra yüzde 70'e düşecek. Kural ihlali halinde UEFA, 2024'te yeni Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kulüplere puan silme ve para cezası getirecek.