Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerden Altay'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. 6 yıldır kulübün yöneticiliğini yapan Özgür Ekmekçioğlu, görevinden ayrıldı.

6 YILDIR KULÜBÜ YÖNETİYORDU

Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 6 yıldır kulüp başkanlığı yaptığını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Altay Spor Kulübünde altı yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm başkanlık görevimi, bugün itibarıyla bırakıyorum. Genel kurulumuzun nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idari-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı. Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum."

Son dakika: Altay'da Serkan Özbalta istifa etti! Süper Lig'in İzmir ekiplerinden Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

TFF Başkanı istifa etti kulisler kaynamaya başladı! İşte ismi geçen adaylar TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği toplantısında kulüp başkanlarına istifa ettiğini açıklamıştı. Özdemir’in istifası ise Türk futboluna bomba gibi düştü. Nihat Özdemir’in istifası tartışılırken kulislerde konuşulan adaylarda belli oldu. İşte gündemde olan o isimler.