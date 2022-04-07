Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 'ın 1-1 berabere kaldığı maçın 80. dakikasında kameralara gerilim dolu anlar yansımıştı. Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin pozisyon esnasında kendisini arkadan çeken Siopis'e tokat atmıştı.

MEN VE PARA CEZASI ALDI

Kural dışı hareketten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Cyle Larin'in cezası belli oldu. Başarılı futbolcu 1 maç men ve 4 bin 500 TL para cezası aldı. Kurul ayrıca, Trabzonspor'u da Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezasına çarptırdı.

Böylece 26 yaşındaki futbolcu cumartesi günü oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

Beşiktaş Trabzonspor maçındaki kural hatası için TFF’ye gidiyor! Dün akşam oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük uyguladığı kural hatasıyla geceye damga vurmuştu. Beşiktaş yönetimi ise uygulanan kural hatasından dolayı TFF'ye başvurma kararı aldı.

Trabzonspor Beşiktaş maçında her şey var, kazanan yok Yüksek temposu, kaliteli golleri, kaçan fırsatlarıyla müthiş maçtı... Fırtına Cornelius'la öne geçti... Batshuayi bir penaltıyı direğe nişanladı... Kartal, Rosier'le eşitliği yakaladı... Larin kırmızı kart gördü... Dorukhan'ın bir vuruşu direkte patladı...