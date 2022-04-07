Türkiye Gazetesi

U18 Türkiye Şampiyonası grup elemeleri 7. Grup 5. hafta mücadelesinde, misafir takım tribününden edilen küfürlerin ardından tribünlerde kavga çıktı. Emniyet güçleri kavgayı güçlükle ayırdı.

KAVGA SONRASI MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Fatih Mimarsinan Stadı'nda oynanan U18 Türkiye Şampiyonası grup elemeleri 7. Grup 5. hafta müsabakasında İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü, Mecidiyeköyspor'u konuk etti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında misafir takım tribününden edilen küfürlerin ardından tribünler bir anda birbirine girdi. Olaylara müdahale eden emniyet güçleri, kavgayı zorlukla kontrol altına aldı.





Müsabaka, tribünde çıkan olayların ardından uzatma dakikaları tamamlanmadan 3-1'lik skorla Mecidiyeköyspor'un galibiyeti ile sona erdi.

Futbol sahası savaş alanına döndü! Taşlı sopalı kavga Manisa'da oynanan amatör lig maçında kavga çıktı. Taşların sopaların çıkarıldığı kavgada jandarma müdahale etti.

Yeşil sahalarda görülmemiş anlar! Futbolcular maçın hakemini öldüresiye dövdü Arjantin bölgesel amatör liginde La Puerta ve Sportivo Tirolesa takımları, kupa finalinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı penaltılarda kaybeden La Puertalı futbolcular, hakeme saldırarak öldüresiye dövdü. Aldığı darbeler sonrası ağır yaralanan hakem hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan açıklamada hakemin durumunun kritik olduğu belirtildi.