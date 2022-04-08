Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Teknik Direktörü Domènec Torrent derbi öncesi iddialı konuştu. "Bu maç inanılmaz önemli. Barcelona-Real Madrid maçlarıyla çok benzer. Barcelona ve Real Madrid iyi gitmediklerinde El Clasico'yu kazandıklarında sanki sezonu kurtarmış gibi oluyorlar. Fakat bu bence doğru bir şey değil" diyen İspanyol çalıştırıcı, "Biz Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız. Tüm gücümüzü vereceğiz. Fakat bir maçla oyuncuların ve kulübün geleceği değişmez" sözlerini kullandı.

KEREM BUGÜN NETLEŞİR

"Derbiden hangi sonuç çıkarsa çıksın, sadece bu kulüp için, arma için ve Galatasaray taraftarı için sezon sonuna kadar çıkacağımız bütün maçları kazanmaya çalışmalıyız" vurgusu yapan Torrent, "Kerem, Karagümrük maçında sakatlığından dolayı oyundan çıktı. Kerem'i her gün takip ediyoruz. Umarım derbide oynayabilir. Cuma günü (bugün) netleşir. Oynayamazsa da farklı çözümler buluruz. Bir oyuncunun yokluğunu bahaneye çevirirsek, yanlış yere odaklanmış oluruz" şeklinde konuştu.

TEK HEDEF GALİBİYET

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla sürdürdü. Kadro dışı cezaları süren Mesut ve Ozan dışında eksiksiz çalışan sarı lacivertlilerde oyuncuların hırsı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

TORRENT'TEN RAMAZAN'A SAYGI

Galatasaray’ın teknik patronu Domènec Torrent, ramazan ayının gelmesiyle birlikte idman ve izin günlerini yeniden programladı. Sabah idmanlarını iptal eden Torrent, antrenmanları akşama kaydırdı. Çalışmayı bitiren oyuncular iftarını tesislerde açıyor. Ayrıca oyuncular kritik maçlara rağmen haftada iki gün izin yapıyor.

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