Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, pazar günü Saracoğlu’nda ağırlayacağı Galatasaray’ı yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Son 7 haftada 6 galibiyet ve bir beraberlik alan sarı lacivertliler derbiden zaferle çıkarsa hem sezonun en uzun kazanma serisine ulaşmış olacak hem de Kadıköy’deki iki yıldır Galatasaray hezimetlerine son vermiş olacak. Oyuncularından mutlak zafer isteyen teknik direktör İsmail Kartal, rakibin sıkıntılı bir dönemden geçmesinin kendilerini aldatmasına izin veremeyeceklerini söylerken “Derbilerin havası başka olur” hatırlatması yaptı.

TARAFTARIMIZ İÇİN

“Galatasaray maçları Fenerbahçe camiası için bayramdır. Bayramımızı güzel kutlayalım” diyen İsmail Kartal “Kazanmak için her şeye sahibiz. Onlardan daha formdayız. Moralimiz yüksek. Hedefimiz var. Her şey bir yana taraftarımızın desteği arkamızda olacak. Onlarla beraber savaşıp istediğimizi alacağız” sözleriyle takımına moral aşıladı. İlk dakikadan itibaren baskılı oynamaları gerektiğini vurgulayan Kartal “İyi bir hava yakaladık. Şimdi bunu taçlandırma zamanı. Kazanırsak sonuna kadar kayıpsız gideriz” dedi.

Torrent kendinden emin: Fenerbahçe'yi yeneceğiz Galatasaray'ın çalıştırıcısı Domenec Torrent, "Bu maç El Clasico gibi önemli. Sanki sezonu kurtarma maçı. Fakat bir maçla kulübün geleceği değişmez" dedi.