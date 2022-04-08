Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın gelecek sezonki transfer çalışmalarından belki de en önemlisi Anderson Talisca. Siyah beyazlı yönetimin Brezilyalı oyuncuyla yaptığı görüşmeler son derece olumlu geçti. Yıllık 2,5 milyon avroluk teklifi kabul eden 28 yaşındaki oyuncuyla sadece imza parası konusunda masaya oturulacak. Bu gelişmeler yaşanırken Anderson Talisca’dan en-Nassr’dan ayrılacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığı yolunda açıklama geldi. Brezilyalı “Kulübümde uzun yıllar kalmak istiyorum ve burada tarih yazmak istiyorum” dedi.

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Ancak Anderson Talisca'nın bu açıklamasının sebebi, kulüpten alacağının olması. En-Nassr ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Talisca, yaklaşık 8 milyon avroluk alacağını bırakmak istemiyor. Brezilyalı yıldız bu açıklamasıyla kendisini istemeyen en-Nassr yetkililerini zor durumda bırakmaya devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim, Suudi Arabistan'daki gelişmeleri yakından takip ederken, Türkiye'den başka kulüpler devreye girmeden önce transferi bitirmek için hazırda bekliyor.

BRAVO EMİRHAN

Siyah beyazlılar yarın oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Dünkü idmanda Valerien Ismael’in gözüne giren isim Emirhan İlkhan oldu. Fransız teknik adamın, idmanda sık sık alkışladığı Emrihan’ın dikine olan oyun tarzından oldukça etkilendiği ve Alanyaspor maçında formayı genç oyuncuya vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Başkan Çebi'den taraftarı heyecanlandıran sözler: Talisca'dan iyisi gelir Yeni sponsorluk anlaşmaları sayesinde transferde rahatlayacaklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı "Talisca da olur, daha iyisi de olur. Hazırlıklı olun" dedi.

Ahmet Nur Çebi talimatı verdi! Aboubakar ve Talisca Beşiktaş’a geri dönüyor Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta gelecek sezonun kadrosu şimdiden planlanmaya başladı. Transfer için çalışmalarına başlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, genç ve tecrübeli isimleri harmanlayıp iddialı bir kadro kurmak istiyor. Başkanın hedefi ise Aboubakar ve Talisca'yı bir kez daha aynı kadroda buluşturmak.