Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi çeyrek final maçında Marsilya ile PAOK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransız ekibi 2-1 kazanırken, Cengiz Ünder’in müthiş asisti ise geceye damga vurdu.

PEŞ PEŞE 2 GOL

Mücadelenin ilk yarısında Marsilya üst üste goller buldu. 13. dakikada Gerson ve 45. dakikada Dimitri Payet sahneye çıktı.

BİR ASİSTLE OYNADI

Marsilya'da Gerson, uzatma anlarında kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı. Fransız ekibinde milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kalırken, ikinci golde Payet'e asist yapan isim oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yıldız oyuncu Dimitri Payet'in attığı gol ise şimdide yılın en güzel golü olmaya aday gösteriliyor. Cengiz Ünder'in korner vuruşunda ceza sahası yayına çıkardığı topa enfes bir şut çıkaran Payet, sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

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