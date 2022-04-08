Türkiye Gazetesi

Lille’de istediği performansı bu sene gösteremeyen Burak Yılmaz, ABD’ye gidiyor. Bu sene Lille ile sözleşmesi bitecek olan Yılmaz, MLS takımlarından Inter Miami’ye transfer olmaya hazırlanıyor. 36 yaşındaki milli futbolcunun alacağı maaş ise şimdiden konuşulmaya başlandı.

BİRÇOK TEKLİF VAR

Portekiz maçından sonra milli takımı bırakan Burak Yılmaz, ters köşe yaparak ABD’ye gitmeye hazırlanıyor. ABD ligi MLS'ten birçok talibi olan Burak Yılmaz, en ciddi teklifi Inter Miami'den aldı.

EV BAKMAYA BAŞLADI

Milli futbolcunun bu transfere sıcak baktığı ve David Beckham'ın da büyük bir etkisinin olduğu öğrenildi. Akşam'daki habere göre; 36 yaşındaki golcünün ABD'den ev bakmaya başladığı da kaydedildi. Hatırlanacağı üzere Inter Miami'nin golcüsü Gonzalo Higuain'in babası geçtiğimiz gün oğlunun futbolu bırakma kararı aldığını açıklamıştı.

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Transferi kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz, son imzasını ABD macerasıyla atacak. Burak Yılmaz 34 yaşında transfer olduğu Lille'de tarihi bir şampiyonluk yaşamıştı.

3 MİLYON DOLAR

36 yaşındaki Burak'ın bir sezon için 3 milyon dolar civarı bir ücret alacağı belirtildi. Mukavelenin ilk etapta 1 sezonluk olacağı da gelen bilgiler arasında.

Burak Yılmaz ve Ozan Tufan aynı takımda buluşuyor! Alacakları ücretler bile belli Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile A Milli Takım’ı bırakan Burak Yılmaz Beşiktaş’a transfer olmak üzere. Burak ile 1+1 yıllık sözleşmede prensipte anlaşmaya varan Siyah-Beyazlı ekip, Ozan Tufan için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Tufan’ın ise Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor Burak Yılmaz'ın Lille dönemi sona eriyor. Fransız ekibi, Burak Yılmaz ile kesin olarak ayrılık kararı aldı. Süper Lig'e dönmesi beklenen Burak Yılmaz'ın Adana Demirspor ve Beşiktaş ile görüştüğü iddia ediliyor.

Burak Yılmaz'ın penaltıyı kaçırma nedeni belli oldu Burak Yılmaz'ın A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-1 kaybettiği maçta, penaltı vuruşunu kaçırmasının sebebini açıklayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, zeminde yaşanan sıkıntıdan ötürü golün kaçtığını belirtti.