Türkiye Gazetesi

Portekiz basınından A Bola, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus'u ikna etmek için geçen hafta Portekiz'de bulunduğunu yazdı.

ALİ KOÇ GÖRÜŞMEYE GİTTİ

Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Portekiz’e giderek teknik direktör Jorge Jesus ile görüştüğü belirtildi.

ANLAŞMA HER AN OLABİLİR

Yaptığı görüşmeler sonrası Ali Koç, Portekizli çalıştırıcı Jesus'a olumlu baktı. Başkan Koç'un derbi sonrası Jesus'la ilgili sinyali vermesi kuvvetle muhtemel.

12 KUPASI BULUNUYOR

Portekiz futbolunun en özel hocalarından olan Jorge Jesus; Braga, Benfica, Sporting, Benfica gibi büyükleri çalıştırdı. 67 yaşındaki hocanın toplamda 12 kupası var.

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