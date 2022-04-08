Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda şampiyon olan ve kupayı müzesine götüren Başakşehir ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden olan Sinan Vardar, Medipol Başakşehir’e satın alma teklifleri geldiğini ve ağızları açık bırakan rakamların masada dolaştığını söyledi.

İşte Sinan Vardar’ın Fotomaç’ta yer alan yazısı;

“ÜST LİGE KADAR YÜKSELDİLER”

"Yıllar önce Beylerbeyi Başkanıyken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile aynı gruptaydık. Biz o sezon 18 yaş ortalamasıyla bir üst lige çıktık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önemli transferler yaptı ve birkaç sene içinde en üst lige kadar yükseldi.

“500 MİLYON DOLARA KADAR ÇIKAN TEKLİFLER VAR”

Belediyespor; İstanbul Belediyesinin imkanlarıyla antrenman ve stada da sahip oldu. Daha sonra kulüp şirketleşti ve kulüp Başakşehir ismiyle Göksel Gümüşdağ'ın arkadaşlarının oldu. Şu anda yurtdışından Başakşehir'e satın alma teklifleri var. 500 milyon dolar söylentileri var."

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Adı TFF Başkanlığıyla anılan Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, henüz iddialara bir cevap vermedi. Sinan Vardar'ın 500 milyon dolarlık teklif iddiası ve TFF seçimleri hakkında Gümüşdağ'ın neler söyleyeceği merak konusu oldu.

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