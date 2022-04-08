Türkiye Gazetesi

Şu aralar ligde istediği performansları alamayan Hull City’de Acun Ilıcalı rüyası devam ediyor. Ilıcalı, İngiliz taraftarlarla arasındaki bağı güçlendirmek için büyük bir jest hazırlığına girdi.

5 GÜNLÜĞÜNE ANTALYA TATİLİ

Acun Ilıcalı çekilişle belirlenecek 500 Hull City taraftarını 5 günlüğüne Antalya’ya tatile götüreceğini söyledi.

“TÜRKİYE’DE MİSAFİRİMİZ OLACAKSINIZ”

Ilıcalı yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek, "Birlikte harika bir beş gün geçireceğimiz, eğleneceğimiz ve Covid sonrası ferahlayacağımız bir otele gideceğiz. Gelip Türkiye'de misafirimiz olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Hasan Can Kaya 40 milyon TL’ye villa aldı iddiası gündemde… Kefili Acun Ilıcalı mı oldu? Ses sanatçısı Onur Akay, şaşırtan bir iddia ortaya attı. YouTube’un ardından Acun Ilıcalı’nın platformu Exxen’de yayımlanmaya başlayan “Konuşanlar” programıyla ses getiren Hasan Can Kaya’nın 40 milyon TL’ye villa aldığını, kefilinin de Acun Ilıcalı olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı'nın acı kaybı: Ünlü televizyoncu personelini son yolculuğuna uğurladı TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının çekimi için Dominik'te olan Ferat Korkmaz, geçtiğimiz gün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Memleketi Sakarya’da toprağa verilen Korkmaz’ın cenazesine Acun Ilıcalı da katıldı.

Acun Ilıcalı’nın Şota kabusu sürüyor! Hull City felakete sürükleniyor Acun ılıcalı’nın kabusu sürüyor. İngiltere Championship'in 40. Haftasında Hull City, sahasında Huddersfield’la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kaybeden Hull City, ligde üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu. Ilıcalı’nın ısrarı üzerine takımı başına getirilen Şota Arveladze, çıktığı 13 maçta yalnızca 3 galibiyet alabildi.