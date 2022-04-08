Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız ululslarası spor müsabakalarında adlarından başarılarıyla söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nın yedinci gününde genç kadınlar epede piste çıkan Aleyna Ertürk, bronz madalya kazanarak bu kategoride Türk eskrim tarihinin bugüne kadarki en iyi dünya derecesini elde etti.

ÇEYREK FİNALDE İSRAİLLİ RAKİBİNE MAĞLUP OLDU

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dubai'de ay-yıldızlı sporcu Aleyna Ertürk, başarılı pul müsabakalarının ardından tablo-128'de Çek sporcu Gabriela Aigermanova'yı 14-13, t-64'te Kanadalı Marie Frederique Millette'yi 15-13, t-32'de İtalyan Gaia Caforio'yu 15-12 ve t-16'da karşılaştığı Ukraynalı rakibi Emily Conrad'ı 15-9 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Aleyna Ertürk, çeyrek finalde Polonyalı Kinga Zgryzniak'ı da 14-13 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final maçını İsrailli Nicole Feygin'e karşı 15-5 kaybeden milli eskrimci, şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde etti.

Organizasyonda Halis Efe Elibol 39'uncu, Berra Sonyüksek 79'uncu, Damlanur Sönmüş 84'üncü, Cengizhan Öner 110'uncu, Emir Akal 117. ve Kayra Naz Özcan 134. oldu.

Şampiyona yarın yıldız kızlar ve erkekler epe karşılaşmalarıyla devam edecek.

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