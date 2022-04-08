Türkiye Gazetesi

Bugün hem Beşiktaş hem de spor camiasını derinden üzen bir kayıp yaşandı. Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler, hayatını kaybetti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Boks Takımımızın sporcularından Emre Önceler'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

Önceler'in cenazesinin yarın (9 Nisan) İstanbul Feriköy Hasan Zeynep Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. Kulüp, Emre Önceler'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da genç yaşta vefat eden Önceler' için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu "Emre Önceler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Öte yandan, sporcunun neden öldüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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