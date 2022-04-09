Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 34. ve son haftasında Kızılyıldız'ın konuğu oldu. Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynan karşılaşmayı Kızılyıldız 91-85 kazandı.

Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, bu maçla birlikte sezonu 16 galibiyet ve 12 yenilgiyle tamamladı. Kızılyıldız ise 12. galibiyetine ulaştı.

Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçının ardından belli olacak.

Türkiye Kupası Anadolu Efes’in Türkiye Kupası'nda zafer Anadolu Efes'in! Finalde Fenerbahçe Beko'yu 86-72 mağlup eden lacivert-beyazlılar, kupayı 12. kez müzesine götürdü.

Euroleague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'ten kritik galibiyetler Euroleague'in 22'nci haftasında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko haftayı galibiyetle kapattı. Kritik haftada Anadolu Efes Panathinaikos'u, Fenerbahçe Beko ise Zalgiris Kaunas'ı mağlup etti.