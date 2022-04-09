Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ligin bitmesine 7 hafta kala Fenerbahçe’de yeni teknik direktör belirsizliği sürüyor. İsmail Kartal’ı sezon sonuna kadar göreve getirirken yeni sezon planlamasının yeni hocayla yapılacağını duyuran yönetim, henüz bir isimde karar kılamadı. Taraftar organizasyonlarında Joachim Löw iddialarını doğrulayan Başkan Ali Koç, Portekiz’de Jorge Jesus ile görüştü.

10 MİLYONU REDDETTİ

Lizbon’da gerçekleşen görüşmede 67 yaşındaki Portekizliye yüklü bir kontrat önerildiği iddia edildi ki; Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’ın 10 milyon avroluk teklifini geri çevirmişti. Geçtiğimiz günlerde iş sebebiyle İngiltere’de olan Ali Koç’un buradan Portekiz’e geçip Jesus’la yüz yüze görüştüğü, plan proje ve beklentilerini anlattığı öğrenildi.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Fenerbahçe’nin yetkilendirdiği bir ismin de halen tecrübeli hocayla anlaşma zemin sağlayabilmek için Portekiz’de temasları sürdürdüğü ifade edildi. Portekiz basınından A Bola’nın yazarı Nuno Paralvas, Koç ile Jesus arasındaki görüşmeyi haberleştiren isim olurken, Fenerbahçe’nin kurt hocayı ikna edebilmek için kesenin ağzını açtığının altını çizdi.

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