Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Gelecek sezonun yapılanmasına erken başlayan Beşiktaş ilk önce Gedson bombasını patlatmış, ardından da teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i getirmişti. Siyah beyazlıların şimdiki hedefi ise santrforları belirlemek. Chelsea'den kiralanan Batshuayi gelecek sezonun kadrosunda düşünülmüyor. Golcü transferi listesinin bir numaralı ismi Alexander Sörloth konusunda her geçen gün olumlu gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Türkiye'ye dönmeyi düşünmeyen Norveçli, sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın ısrarlı girişimleri sayesinde artık Beşiktaş'a gelmeye hazır.

OPSİYON ŞART

Sörloth'un transferi önünde engellerin çoğu aşıldı. Norveçli yıldızı kadrosuna 20 milyon avro ödeyerek katan Leipzig ile kiralık sözleşmesi için görüşmeler yapılıyor. Real Sociedad'a 2 milyon avroya kiralanan Sörloth'un sadece yıllık ücretini karşılamak isteyen siyah beyazlı yöneticiler, satın alma opsiyonuna da sahip olmak istiyor. Sörloth transferi gerçekleştiğinde yedek kulübesinde de iyi bir alternatifin bulunması planlanıyor. Sözleşmesi Serie A ekibi Udinese'de bulunan ve Konyaspor ve Başakşehir'deki başarılı performansıyla hatırlanan Riad Bajic'le görüşmeler olumlu ilerliyor.

DOLMABAHÇE'YE HÜCUM

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael'le çıktığı ilk maçta lider Trabzonspor karşısındaki futbolu tarftarları heyecanlandırdı. Alanyaspor maı için satışa sunulan biletlerin az sayıda kaldığı öğrenildi. Maçın cumartesi gününe denk gelmesi ve havanın da güzel olmasıyla birlikte Vodafone Park'ın bugün tamamen dolması bekleniyor.

Fenerbahçe’den sürpriz takas! Mesut gidiyor eski Beşiktaşlı geliyor Ozan Tufan ile kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Fenerbahçe’den ayrılıyor. Hangi takıma gideceği merak konusu olan dünya yıldızının yeni adresi belli oldu. Çıkan iddialara göre Özil’in eski Beşiktaşlı Anderson Talisca ile takas olacağı belirtildi.