Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler, derbiye bir başka hazırlanıyor. Bu sezon gösterdiği başarılı performans ile sadece Türkiye'nin değil dünya devlerinin de dikkatini çeken Güler'in adı Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal gibi takımlarla anılıyor. Arda Güler, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde dev kulüpler tarafından izlenecek.

AVRUPA DEVLERİ KADIKÖY'E GELİYOR

Geçtiğimiz günlerde Arda Güler'le yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe, oyuncunun kontratına '30 milyon euroya serbest kalır' maddesini eklemişti. Özellikle Bayern Münih'in ciddi bir şekilde ilgilendiği iddia edilen Arda Güler, Galatasaray derbisinde tam anlamıyla vitrine çıkacak.

Akşam'ın haberine göre; Bayern Münih'in yanı sıra Liverpool ve Arsenal da Arda Güler'i izlemek için tribünde olacak. Fenerbahçe 17 yaşındaki futbolcuyu satmayı düşünmüyor ancak 30 milyon euro gibi cezbedici bir rakam karşısında oyuncunun gidişine razı olacak.



Bu sezon toplam 12 maça çıkan Arda Güler 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇECEK

Öte yandan Arda Güler transferinin 30 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi halinde oyuncu sadece Fenerbahçe değil, Türk futbol tarihine de geçecek. Arda Güler bu bedelle ayrılması durumunda 'en yüksek rakamla gerçekleştirilen transfer satışı' unvanını eline alacak.

Sarı lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 17 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2,2 milyon euro.

Fenerbahçe'de Jesus bombası Alman teknik adamla prensipte anlaşmanın sağlandığı konuşulurken Koç'un Lizbon'da Jorge Jesus ile masaya oturması kafaları karıştırdı.

Ruslardan Fenerbahçe'ye dev teklif: 100 milyon Euro dağıtılacak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Euroleague'den ihraç edilen Rus takımlarından flaş bir hamle geldi. Kendi ligini kurmak isteyen ekipler, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e de teklif götürdü, Euroleague'den 4 kat daha fazla gelir elde edileceğini belirtti.