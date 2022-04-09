Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’daki performansıyla büyük takımların dikkatini çeken Anastasios Bakasetas, yüksek ihtimalle önümüzdeki sezon Sporting Lizbon forması giyecek. Trabzonspor formasını uzun yıllar terleten Lemi Çelik, bombayı patlatarak Sporting'in Bakasetas için bu bedeli ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

“LİZBON TRABZONSPOR İLE ANLAŞTI”

Radyospor’da Özgür Sancar'ın programına katılan Lemi Çelik, "Sporting Lizbon, Trabzonspor'la anlaştı. Sözleşmesinde 12 milyon Euro veren takım, otomatik olarak oyuncuyu transfer edebilir şeklinde bir madde var.” açıklamasında bulundu.

“BAKASETAS İSTEMİYOR”

Yunan oyuncunun gitmek istemediğini belirten Çelik, “Sporting bunu ödemeyi kabul etti. Ama Bakasetas da gitmek istemiyor. Çünkü Trabzon'da çok mutlu. Ayrıca gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Burada mutlu, ayrılmak istemiyor" dedi.

Trabzonspor şampiyonluğu ertelemek istemiyor Son iki maçta 5 puan kaybeden bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına “Koca bir şehir bizi bekliyor, daha fazla uzatmayalım” dedi.

Trabzonspor'u şampiyon yapıp, dünya devine gidecek! Bakasetas'ın yeni adresi belli oldu Trabzonspor'un başarılı orta sahası Anastasios Bakasetas, sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi. Yunan futbolcunun yeni adresinin ise Portekiz ekibi Sporting olacağı konuşuluyor.

Beşiktaş Trabzonspor maçındaki kural hatası için TFF’ye gidiyor! Dün akşam oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük uyguladığı kural hatasıyla geceye damga vurmuştu. Beşiktaş yönetimi ise uygulanan kural hatasından dolayı TFF'ye başvurma kararı aldı.