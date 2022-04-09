Türkiye Gazetesi

Kadın basketbolunda Avrupa'daki güçlü temsilcimiz Fenerbahçe Safiport, FIBA Euroleague Kadınlar Final Four'unda Çekya ekibi USK Prag ile İstanbul'da karşılaştı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmadan 83-74 galip ayrılan sarı lacivertliler finale yükseldi.

"KAYLA OYUNU DOMİNE ETTİ"

Fenerbahçe'nin elde ettiği büyük başarı dünyada da yankı uyandırırken, dünyanın en çok tanınan basketbolcularından olan LeBron James de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kayla McBride'ın yer aldığı bir videoyu paylaşan LeBron James, paylaşımında alev emojisi kullandı. Lakers'ın dünyaca ünlü yıldızı LeBron, "Yanıyor! Kayla oyunu domine etti, çok sert!" notunu düştü. LeBron'un paylaşımına Fenerbahçeliler yorum yağdırdı.

İşte James'in o paylaşımı:

"51 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR"

BeIN Sports Basketbol Yayınları Müdürü İsmail Şenol, LeBron James'in söz konusu paylaşımı için "51 milyon takipçisi olan LeBron James, EuroLeague finaline kalan Fenerbahçe kadın basketbol takımını paylaştı. Paylaştığı tweet'te Fenerbahçe taraftarı için "EuroLeague kadınlar tarihinin en iyi atmosferi" yazıyor. Paranın satın alabileceği bir şey değil bu. Acayip bir tanıtım" ifadelerini kullandı.

NBA'den pek çok isim de bu zaferi kutladı.

PAZAR GÜNÜ FİNAL

Fenerbahçe, pazar günü Sopron Basket'i mağlup etmesi durumunda tarihinde ilk kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldıracak.

Avrupa'da kadın basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in şampiyonluk maçı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.

ZVVZ USK Prag ile Perfumerias Avenida ise saat 14.00'te üçüncülük maçında karşılaşacak.

Ruslardan Fenerbahçe'ye dev teklif: 100 milyon Euro dağıtılacak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Euroleague'den ihraç edilen Rus takımlarından flaş bir hamle geldi. Kendi ligini kurmak isteyen ekipler, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e de teklif götürdü, Euroleague'den 4 kat daha fazla gelir elde edileceğini belirtti.

Fenerbahçe'nin yetenekli ismi Arda Güler dev kulüplerin radarında Fenerbahçe'deki performansı ile dev kulüplerin de radarına giren Arda Güler'e teklif üstüne teklif geliyor. Arsenal'in teklif yaptığı Barcelona'nın ise takip ettiği Güler'in Fenerbahçe'den serbest kalma bedeli 30 milyon euro.