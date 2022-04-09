Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Kadıköy’deki 20 yıllık galibiyet hasreti, yerini yenilmezlik serisine bıraktı. Ama bu kez kazanamayan Fenerbahçe tarafı. Eğer yarın bir kez daha Galatasaray kazanırsa üst üste 3. galibiyet olacak.

LİG TARİHİNDE BİR İLK

Sarı-Kırmızılı ekip, yarın akşamki derbiyi kazanırsa lig tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Süper Lig'de son 4 sezondur Fenerbahçe'ye Kadıköy'de mağlup olmayan Cim-Bom, son iki sezondur Ülker Stadı'ndan galibiyetle ayrılıyor.

Galatasaray bir ilki gerçekleştirecek.

33 YIL SONRA REKOR

Tam 33 yıl sonra Kadıköy’de 2’de 2 yapan Galatasaray, yarınki maçı da kazanırsa lig tarihinde Fenerbahçe'yi kendi evinde üst üste 3 defa yenen ilk takım olacak.

GALATASARAY KADIKÖY’DE YENİLMİYOR

Galatasaray, Kadıköy'de son olarak 20 Kasım 2016'daki maçta 2-0'lık skorla mağlup olmuştu. Sonraki iki derbi berabere sonuçlanırken, son iki maçta yüzü gülen taraf Galatasaray'dı. Geçen sezonki karşılaşmayı Aslan, Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray'da başkan adaylarını zorlu süreç bekliyor Eşref Hamamcıoğlu "Kaotik bir durum var. Kulüp hiç bu kadar dibe vurmamıştı. Akıl, güven ve sakinliğe ihtiyaç var" derken Metin Öztürk ise "Bizim hesaba göre kasaya 1 milyar TL girmesi gerekiyor. Yeni finans kaynakları bulacağız" mesajını verdi.

Galatasaray’da seçimler iptal mi olacak? Kulüpten resmi açıklama geldi Galatasaray Başkanı Burak Elmas, , İstanbul Valiliği tarafından genel kurul kararlarının iptali istemiyle açılan davaya karşın önemli açıklamalarda bulundu. Elmas, açılan davaya karşın seçim sürecinin devam edeceğini açıkladı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.