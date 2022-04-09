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Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu
09.04.2022 - 16:05 | Son Güncelleme: 09.04.2022 - 16:22
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimini Uğur Dündar kazandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : uğur dündar,fenerbahçe,
846354 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/846354.aspx
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