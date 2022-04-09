Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftası 'semt derbisi'ne sahne oldu. Merakla beklenen karşılaşmada Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakada Fatih Karagümrük, 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 31'inci dakikada Adnan Uğur, 38'inci dakikada Pesic ve 72'nci dakikada Bistrovic kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 67'nci dakikada Tarkan Serbest ve 82'nci dakikada Muleka'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, savunmanın arkasına yerden gönderdi. Kale sahası dışında topla buluşan Pesic’in direkt kaleye gönderdiği pozisyonda Ertuğrul mutlak bir golü önledi.

23. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Lucas Biglia, köşe atışını direkt kaleye gönderdi. Kaleci Ertuğrul son anda topu tokatlayarak gole engel oldu.

31. dakikada topla buluşan Adnan Uğur’un pasında, Kasımpaşalı 2 oyuncu çarpışınca top yine Adnan’da kaldı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden vuruşunda top filelere gitti. 1-0

37. sağ kanatta topla buluşan Biglia’nın arka direğe gönderdiği ortada Jimmy Durmaz direkt kale sahası içine gönderdi. Savunmanın arasından Pesic’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

67. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşu Doğucan kullandı. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği ortada savunmanın boşluğundan faydalanan Tarkan yakın mesafeden bir vuruşla farkı 2’ye indirdi. 2-1

72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ahmed Musa, ceza sahası önündeki Emre Mor’u gördü. Bu futbolcunun yerden pasında soldan ceza sahası içine giren Bistrovic topla buluştu. Bistrovic’in düzeltip vuruşunda top ağlara gitti. 3-1

82. dakikada kazanılan korner atışında Spajic’in kafa vuruşunda top Tunay’da kaldı. Bu futbolcunun yeniden ceza sahasına yaptığı ortada Muleka kafayla topu ağlara gönderdi. 3-2

90+1. dakikada Karagümrük ceza sahasının hemen önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına Mabil geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Özgür Ertem xx, Murat Altan xx

Karagümrük: Viviano xxx, Luckassen xx, Biraschi xxx, Burak xxx, Balkovec xxx, Biglia xxx, Emre xxx, Adnan xxx (Levent Mercan dk. 87 ?), Karamoh xx (Toure dk. 90+3 ?), Jimmy Durmaz xxx (Bistrovic dk. 63 xxx), Pesic xxx (Ahmed Musa dk. 64 xx)

Yedekler: Utku, Salih, Alparslan, Caner, Samed

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj x, Spajic xx, Tarkan x, Ben Ouannes x, Doğucan xx (Donk dk. 88 ?), Muleka xx, Aabid x (Travnik dk. 46 xx), Ahmet x (Fall dk. 46 xx), Eren xx (Mabil dk. 46 xx), Umut Bozok x (Tunay dk. 63 xx)

Yedekler: Erdem, Harun, Bruma, Brecka, Mehmet Feyzi

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Adnan Uğur (dk. 31), Pesic (dk. 37), Bistrovic (dk. 72) (Karagümrük), Tarkan (dk. 67), Muleka (dk. 82) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Jimmy Durmaz, Adnan, Emre Mor (Karagümrük), Eren, Tarkan, Spajic (Kasımpaşa)

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