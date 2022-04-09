Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimi Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Genel Kurul'a Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkan adayları Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır ve üyeler katıldı. Divan'da Vefa Küçük ve Uğur Dündar birbirinden sert açıklamalar yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Başkan adayları arasında tansiyonun yükselmesiyle bir üye fenalık geçirdi. Salonda birden bire panik havası oluştu. Başkan Ali Koç yerinden fırlayıp, üyenin yanına koştu. Yapılan ilk müdahalenin ardından üye ambulansla hastaneye götürüldü.

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimini Uğur Dündar kazandı.

Fenerbahçe’de derin bir sessizlik! Derbide Galatasaray bir ilki başarmaya çalışacak Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 8:30’ta Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Kritik derbi öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamlamış durumda. Sarı-Kırmızılı takım ise Kadıköy’deki son 3 maçta yenilgi yüzü görmedi. Üst süte 2 galibiyet alarak evine dönen Aslan, yarın yine galibiyet için sahaya çıkacak. Eğer Galatasaray kazanırsa lig tarihinde bir ilk gerçekleşmiş olacak.

LeBron James'in Fenerbahçe paylaşımı sosyal medyayı yıktı: Oyunu domine etti FIBA Euroleague Woman'da büyük bir başarı elde ederek finale çıkan temsilcimiz Fenerbahçe Safiport'un zaferi dünyada büyük ses getirdi. Dünyaca ünlü NBA yıldızı LeBron James, Fenerbahçeli basketbolcu Kayla McBride'ı da etiketleyerek paylaşım yaptı, sosyal medya adeta yıkıldı.