Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde iç sahadaki ilk maçına çıkıyor. Ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, Farioli idaresinde iyi bir çıkış yakalayan Alanyaspor karşısında kötü gidişatı durdurmak istiyor. Saat 20.30'da başlayacak mücadele Vodafone Park'ta oynanıyor. Karşılaşmayı, Volkan Bayarslan yönetiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Rachid Ghezzal’ın pasında defansın arkasına sarkan Michy Batshuayi’nin ceza sahası içine girip sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti 1-0

23. dakikada Tayfur Bingöl’ün ceza sahası içine sağ taraftan girip son çizgiden verdiği pasta kale önünde Efecan Karaca gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

25. dakikada Rıdvan Yılmaz’ın sol taraftan kullandığı taş atışında, ceza sahası içinde Vida indirdiği topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışından Valentin Rosier’in vuruşunda ise ceza sahası içi sol tarafında topu alan Josef de Souza’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

36. dakikada Alanyaspor defansının uzaklaştırdığı topu orta sahada alan Montero’nun ceza sahası içine sol taraftan girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona’da kaldı.

43. dakikada Valentin Rosier’in ceza sahası dışı sağından ortasında arka direkte topu alan Michy Batshuayi’nin sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1