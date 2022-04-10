Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız uluslararası spor arenalarında göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu kapsamda Slovenya'da düzenlenen Multinations Şampiyonası'nda mücadele eden genç yüzücülerden gurur veren haberler geldi. Milliler, Multinations Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

2 ALTIN, 2 GÜMÜŞ, 1 BRONZ MADALYA

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kranj kentinde düzenlenen şampiyonada milli sporcu Mehlika Kuzeh Yalçın, 200 metre kelebekte 2.14.49'luk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada ay-yıldızlı yüzücü Defne Coşkun ise 200 metre kurbağalamada 2.29.41'lik derecesiyle birinci olarak altın madalyaya ulaştı.

Organizasyonda Ela Naz Özdemir, Defne Coşkun, Nilsu Demiran ve Nisa Gül Serdar'dan oluşan 4x100 metre karışık bayrak takımı, 4.14.60'lık derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Milli yüzücü Atakan Malgil ise 400 metre karışıkta 4.27.08'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Ay-yıldızlı sporcu Nilsu Demiran da 50 metre kelebek yarışında 27.32'lik derecesiyle bronz madalya kazanarak podyum sevinci yaşadı.

Türkiye Yüzme Federasyonu, dereceye giren bütün sporcuları ve antrenörlerini paylaştığı mesajla tebrik etti.

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