Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - YALIMCAN SARPYEL

Nerede o eski derbi havalarını dedirtecek bir maç var bugün Kadıköy'de. Ev sahibi Fenerbahçe, bir yandan seçim havasına giren diğer yandan can derdine düşen Galatasaray'ı misafir ediyor. İki takım da şampiyonluk yarışının uzağında. Fenerbahçe açısından bakarsak... Tek hedefi lig ikinciliği kalan ve İsmail Kartal yönetiminde iyi bir hava yakalayan sarı lacivertlilerde tek düşünce galibiyet. Rekor taraftarın beklendiği mücadele bir anlamda Kanarya adına sezon finali gibi de görülebilir.

ŞANSSIZLIĞA SON

Kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında eksiği olmayan Fenerbahçe'de teknik ekip de futbolcular da maçın anlam ve öneminin camia gözündeki değerini fazlasıyla biliyor. Son 7 maçta 6 galibiyet alınması ve İsmail Kartal yönetiminde çıkışa geçilmesi sarı lacivertlilerin artısı. Son 3 maçından üç puanla ayrılan ve serisini devam ettirmek amacında olan Kanarya iç sahada G.Saray'a karşı derbi şanssızlığını da kırmak istiyor. F.Bahçe, evinde son dört maçı da (2 yenilgi, 2 beraberlik) kazanamamıştı.

BELİRSİZLİK VAR

Peki Galatasaray cephesinde durum ne? Tabelaya bakıldığında iç açıcı değil. Ateş hattına yakın Aslan puan almak durumunda. Yönetim kanadında seçim havası olsa da Florya tamamen F.Bahçe'ye odaklandı. Domenec Torrent’in oyun tercihinin en kilit üç ismi Feghouli, Mustafa ve Kerem’in durumları sebebiyle Aslan hafta içi birçok değişik senaryo üzerinde durdu. İspanyol teknik adam bugün sabah sahada yaptıracağı taktik çalışmada Kerem ve Mustafa için son kararını verecek.

ŞİFRE ORTADA

Sarı kırmızılı takımın teknik patronu Torrent, Keremli on bir düşüncesine göre, zorlu Kadıköy deplasmanından üç puanla dönmenin şifresini de belirledi: Orta saha hâkimiyeti. Taylan-Berkan-Cicaldau üçgeniyle ayağa sık pas yaptırıp ön oyunun hâkimi olmak isteyen sarı kırmızılılar daha sonrasında ise set hücumlarıyla gol bulmayı hedefliyor. Oyunu olabildiğince ileride tutmak ve kurmak isteyen Domenec Torrent, öğrencilerinden her bölgede rakibe baskı kurulmasını, rahat oyun alanı bırakılmamasını talep etti.

UZAKTAN KUMANDA

Galatasaray'a transferi son anda olmayan ve Fenerbahçe'ye giden İrfan Can Kahveci, derbinin önemli isimlerinden. Sarı lacivertlilerin hücum oyuncusu Süper Lig'in 2018/19 sezonundan bu yana en fazla ceza sahası dışından gol atan oyuncu (7) konumunda.

GOMIS'İN ÖZLEMİ

Süper Lig kariyerinde 20 takımın 18'ine gol atan Bafetimbi Gomis'in filelerini havalandıramadığı iki rakibinden biri Fenerbahçe, diğeri de Beşiktaş. Şubat 2022'den bu yana çektiği sekiz isabetli şutun beşini gole çeviren Fransız santrfor, her 76 dakikada 1 gol atıyor.

Fenerbahçe’de Divan Kurulu toplantısında ortalık birbirine girdi! Ali Koç olduğu yerden fırladı Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Başkanlık yarışında korku dolu anlar yaşandı. 4 adayın yarıştığı seçimde tansiyon bir anda yükseldi. Tansiyonun yükselmesiyle bir üye fenalaştı ve herkes panik havasına girdi. Başkan Ali Koç’ta yerinden hızla kalkarak baygınlık geçiren üyenin yanına koştu.

Fenerbahçe’de derin bir sessizlik! Derbide Galatasaray bir ilki başarmaya çalışacak Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 8:30’ta Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Kritik derbi öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamlamış durumda. Sarı-Kırmızılı takım ise Kadıköy’deki son 3 maçta yenilgi yüzü görmedi. Üst süte 2 galibiyet alarak evine dönen Aslan, yarın yine galibiyet için sahaya çıkacak. Eğer Galatasaray kazanırsa lig tarihinde bir ilk gerçekleşmiş olacak.