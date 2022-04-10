Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de şampiyonluk için adeta gün sayan Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında oynadığı son sekiz maçta sadece bir galibiyet elde edebilen Gaziantep FK'ye konuk oldu. İki takımın da açık bir futbol sergilediği 90 dakika özellikle ilk yarısıyla futbolseverlere oldukça keyifli anlar sunarken, golsüz eşitlikle sona erdi. Trabzonspor bu skorun ardından bu sezon ilk kez üst üste üçüncü defa puan kaybı yaşadı.

UĞURCAN'IN KURTARIŞLARI

Maçta ilk önemli gol şansını 19. dakikada konuk takım yakaladı. Visca'nın yaptığı ortayı kafayla tamamlayan Cornelius'un vuruşunda kaleci Günay topu çizgide kontrol etti. 28'de bu defa kafayla gole yaklaşan Maxim'in vuruşuyla Erol Bulut'un takımı olsa da bu defa kalesinde devleşen kaleci Uğurcan oldu. Maçın 33. dakikasında Muhammet ayağının dışıyla kaleyi yoklarken, Uğurcan'ın müdahale ettiği top direğe çarparak dışarı çıktı.

DURAĞAN FUTBOL

İlk yarıdaki tempolu oyun ikinci yarıda ise yerini durağan bir mücadeleye bıraktı. Gaziantep'in beşli savunma hattını aşmakta bir hayli zorlanan Abdullah Avcı'nın öğrencileri pozisyon bulmakta sıkıntı yaşadı. Son bölümde Kouassi'yi oyuna alarak hücum hattını hareketlendirmek isteyen Avcı'nın bu hamlesi de beklenen hücum zenginliğini getirmeyince, Trabzon üst üste üçüncü kez puan kaybetti.

ŞÖLENE BEKLİYORUM

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı dün maçın zorluk düzeyini, "İç saha lideri bir takımla oynadık" sözleriyle ifade ederken, "Şampiyonluk sabır isteyen bir şeydir. Bir an evvel sonuç almak istiyoruz ama bir hafta daha erteledik. Sona doğru gidiyoruz. Her şey bizim için güzel. Şampiyonluk yolunda cebimiz dolu. Karagümrük maçını, sahamızda oynayacağız. Bütün taraftarlarımızı bu şölene bekliyorum. Bayrama kadar eğlensinler, bu senenin keyfini çıkarsınlar" sözlerini kullandı.

KAFAYA KOYMUŞTUM!

Sakatlıktan beklenenden erken dönen Trabzonspor'un stoperi Vitor Hugo, "Oynadığım için çok mutluyum. Kafama koydum, mutlaka geri dönecektim. Beklentimiz kazanmaktı ama olmadı. Taraftarlarımızı gelecek haftaki maça bekliyoruz" dedi.

PUCHAZC: YAKINDA BİTER

Trabzonspor'un başarılı sol beki Puchacz, "Ligi kısa zamanda bitirebilme şansımız var. Bazen aksilik olsa da her maçı kazanmak istiyoruz. Hem ligi hem kupayı kazanmak istiyoruz. Trabzon’a geldiğim andan itibaren buradan çok iyi bir aile olduğunu gördüm" dedi.

Trabzonspor çılgın teklifi kabul etti! Son sözü Bakasetas söyleyecek Bu sene performansıyla büyük takımların radarına giren Yunan oyuncu Bakasetas, Portekiz yolcusu. Sporting, yıldız oyuncu için hareket geçerek Trabzonspor’un kapısı çaldı. Portekiz ekibi, Bakasetas'ın sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroya serbest kalır maddesini kullanarak Trabzonspor'la anlaşmaya sağladı. Ancak Yunan yıldız pürüz çıkartıyor.

Trabzonspor şampiyonluğu ertelemek istemiyor Son iki maçta 5 puan kaybeden bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına “Koca bir şehir bizi bekliyor, daha fazla uzatmayalım” dedi.