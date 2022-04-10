Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

"Bugünün kuralı açık ve net. Baskı, yüksek tempo ve üç puan"... Maç öncesi bu sözleri kullanan Valerien Ismael'in takımı daha ilk atağında golü buldu. Orta alanda karaciğerine meydan okuyan Can ve orta çizgiden itibaren pres yapan stoperleriyle rakibine üste üste iki isabetli pas bile yaptırmayan Beşiktaş, "Keşke şu takım sezon başında olsaydı" dedirtti taraftarlarına.

BATSMAN ŞOV

Alanyaspor'un sürpriz şekilde ilk atağında golü bulması da hızını kesmedi Kartal'ın... Rakibinin yarı sahasına yaklaşmasına tahammülü olmayan, stoperlerinin bile hücuma katılıp kaleyi yokladığı Beşiktaş tam anlamıyla nefesleri kesti. Haftalardır eleştirilerin hedefinde olan Batshuayi âdeta "İşte sistem işte ben" diyerek ilk yarıya attığı iki golle damga vurdu.

SON SÖZ GÜVEN'DEN

İlk 45'teki ciddi efor ve yakalanan iki fark sonrası ikinci yarıya rölantide başladı Beşiktaş. Valerien Ismael son bölümde kulübedeki isimleri de görmek amacıyla yaptığı değişiklikler farkın daha da açılmasını sağladı. Sonradan giren Pjanic'in başlattığı atakta, Batshuayi ile değişen Güven son sözü söyledi ve Beşiktaş dört dörtlük oynadığı maçtan üç puanla ayrılmayı başardı.

SEZON DAHA YENİ BAŞLIYOR

Beşiktaş'ın başında ikinci maçına çıkan ve ilk galibiyetini farklı alan Valerien Ismael mutluydu. Fransız teknik adam taraftarın coşkusuna ve desteğine vurgu yapıp "Atmosfer harikaydı. Futbol tutku işi" derken Alanya karşısındaki futbolları için de "İlk golü erken bulduk işler kolaylaştı. Enerjik ve tutkulu oynamalıyız. Sezon bizim için yeni başlıyor. Önce dinleneceğiz sonra maça hazırlanacağız. Sezon sonu da nerede olduğumuzu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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