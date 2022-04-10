Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu. Başkan Vefa Küçük, Nail Kır, Sait Yılmaz ile arasında geçen yarışı kazanan Dündar, ilk konuşmasında Başkan Ali Koç ile restleşti.

AZİZ YILDIRIM İDDİALARI

Seçimi kaybeden Başkan vefa Küçük, Uğur Dündar hakkında, “Aziz Yıldırım'ın projesi. Aziz Yıldırım'ın adamıdır. Bu seçim Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un seçimidir" açıklamalarında bulunmuştu.

Başkan Vefa Küçük.

“KOVALADIĞIMIZ İNSANLARI TEKRARDAN KULÜPTE GÖRMEK İSTEMİYORUZ”

Kürsüye çıkarak seçimleri kazanan Uğur Dündar’ı tebrik eden Ali Koç, "Seçimlerden önce Uğur Dündar ile görüştük. Tarafsız kalacağımızı, kimseyi desteklemeyeceğimizi söyledik. Kendisi de, 'Ben kimsenin adamı değilim' dedi. Biz de inandık. Şimdi göreceğiz. Uğur Bey ile çalışmayı heyecan ile bekliyoruz. Uğur Bey, sizden de ricam bizim kovaladığımız insanlar sizin sayenizde tekrar kulübe giriyor, buna azami şekilde dikkat etmelisiniz. Yüksek Divan Kurulu başkanlığı, Fenerbahçe'nin menfaatleri çerçevesinde Uğur Bey ile de çalışacağız. Hemen başkanlık ofisinin altında olan Yüksek Divan Kurulu başkanlık ofisinin içimizde bulunmasını istemediğimiz insanların yuvalanmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIN KAYGILARI YERSİZ”

Başkan Ali Koç’un açıklamalarının ardından söz alan Uğur Dündar, "Biz Fenerbahçe'nin adamıyız. Hiçbir zaman ben demeyeceğim, biz diyeceğim. Sayın Başkan'ın, süreç içerisinde benimle ilgili ne kadar yersiz kaygılarda bulunduğunu göreceğini düşünüyorum. Buna yürekten inanıyorum. İnşallah uğurlu geliriz" diye cevap verdi.

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Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde kazanan Uğur Dündar oldu. Dündar, 824 oy ile başkan seçildi.