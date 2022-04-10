Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'ndan derbi öncesi Harry Potter'lı paylaşım!23 yaşındaki yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da 7 numaralı formayı giyiyor. Her maçta gol sevincini Harry Potter'daki asa hareketi yaparak kutlayan Aktürkoğlu böylece hafızalara kazınmıştı.

DERBİDE YER ALACAK

Harry Potter hayranı olduğunu verdiği bir röportajda dile getiren Aktürkoğlu, Harry Potter'ın ikonik tarzı olan gözlüğünden bile kullanmaya başlamıştı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle sosyal medyadan uzak duran Aktürkoğlu, Fenerbahçe ve Galatasaray derbisinde yer alacak.

HARRY POTTER'LI PAYLAŞIM

Kadrodaki yeri açıklandıktan sonra ünlü futbolcu sosyal medya hesabından Harry Potter'lı paylaşım yaparak gündem oldu.

Derbi öncesi Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Kerem Aktürkoğlu aldığı acı haberle yıkıldı! Babaannesi hayatını kaybetti Dün akşam Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelen Galatasaray, 2-0 skorla İstanbul ekibine mağlup oldu. Maçın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu ise aldığı acı haberle yıkıldı. Genç yıldız, karşılaşmanın ardından babaannesinin hayatını kaybettiğini öğrendi. Aldığı haberle çöken Kerem’e takım arkadaşları destek oldu.

Kerem Aktürkoğlu aldığı acı haberle yıkıldı! Babaannesi hayatını kaybetti Dün akşam Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelen Galatasaray, 2-0 skorla İstanbul ekibine mağlup oldu. Maçın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu ise aldığı acı haberle yıkıldı. Genç yıldız, karşılaşmanın ardından babaannesinin hayatını kaybettiğini öğrendi. Aldığı haberle çöken Kerem’e takım arkadaşları destek oldu.