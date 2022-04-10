Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun yeni başkanı Uğur Dündar oldu. Başkanlık seçiminde dikkat çeken çekişmeler yaşanırken, adayların birbirlerine yaptığı göndermeler gündem oldu. Uğur Dündar'ın kürsüden Vefa Küçük'e göndermesi ise deprem etkisi yaptı.

İşte Uğur Dündar’ın açıklamaları;

“ÜYEYE YAKIŞMAYAN ÇİRKİNLİKTE İFADELER KULLANDI”

"Vefa Bey, bırakın divan kurulu üyesini, Fenerbahçe kongre kartını cebine koymuş bir üyeye bile yakışmayan çirkinlikteki ifadeleriyle bana zerre kadar zarar veremez. Fakat sizlere saygısızlıkta bulundu. Kendisini önce Allah'a, sonra da sizlere havale ediyorum.

“SOYADI GİBİ KÜÇÜLDÜĞÜNÜN FARKINDA DEĞİL”

"Adaylığımdan memnun olmayan küçük bir grup da oldu. Hatta tek kişili bir ordu da diyebiliriz. Baş harfi Vefa Küçük... Süreç boyunca kullandığı kelimelerle bu büyük makamı kirletiyor, küçültüyor. Ne yazık ki, soyadı gibi küçüldüğünün de farkında değil.

“BEN FENERBAHÇELİLERİN ADAYIYIM”

Ben tüm Fenerbahçelilerin adayıyım. Ben; kişilerin, kurumların, para babalarının, lüks otel odalarında aday belirleyenlerin değil, Başkan Ali Koç'un başlattığı Fener Ol kampanyasına destek olmak için futbol topunu satıp parasını Fenerbahçe'ye bağışlayan 9 yaşındaki Berkalp Tuna'nın adayıyım."

Hedefi küçük, şerefi büyük maç! Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray Tatsız bir sezon geçiren iki takım da zirvenin uzağında kalsa da sarı lacivertliler "ikincilik", sarı kırmızılılar ise "prestij" artı "tehlikeli bölgeden uzaklaşmak" için galibiyet arayacak.

Fenerbahçe’de Divan Kurulu toplantısında ortalık birbirine girdi! Ali Koç olduğu yerden fırladı Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Başkanlık yarışında korku dolu anlar yaşandı. 4 adayın yarıştığı seçimde tansiyon bir anda yükseldi. Tansiyonun yükselmesiyle bir üye fenalaştı ve herkes panik havasına girdi. Başkan Ali Koç’ta yerinden hızla kalkarak baygınlık geçiren üyenin yanına koştu.

Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde kazanan Uğur Dündar oldu. Dündar, 824 oy ile başkan seçildi.