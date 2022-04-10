Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Onur Özütoprak olacak.

Bu müsabakanın VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. Bayarslan’a, AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ile Kemal Yılmaz eşlik edecek.

Fenerbahçe’de derin bir sessizlik! Derbide Galatasaray bir ilki başarmaya çalışacak Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 8:30’ta Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Kritik derbi öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamlamış durumda. Sarı-Kırmızılı takım ise Kadıköy’deki son 3 maçta yenilgi yüzü görmedi. Üst süte 2 galibiyet alarak evine dönen Aslan, yarın yine galibiyet için sahaya çıkacak. Eğer Galatasaray kazanırsa lig tarihinde bir ilk gerçekleşmiş olacak.

Hedefi küçük, şerefi büyük maç! Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray Tatsız bir sezon geçiren iki takım da zirvenin uzağında kalsa da sarı lacivertliler "ikincilik", sarı kırmızılılar ise "prestij" artı "tehlikeli bölgeden uzaklaşmak" için galibiyet arayacak.