Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 32. haftasında Giresunspor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, 1-0 mağlup oldu. Malatyaspor aldığı yenilgi ile ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

RAHAT BİR NEFES ALDI

Kümede kalma mücadelesi veren GZT Giresunspor ise Malatya galibiyeti ile nefes aldı. Traore'nin 23. dakikada attığı golle galibiyete uzanan Giresunspor, puanını 39'a yükseltti. Malatyaspor ile 20 puanla lige veda etti.

BAŞKAN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

20 puanla son sırada kalan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. Başkan Adil Gevrek hafta içi istifa etmişti. Takım kaptanları Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar da Malatyaspor'la mukavelesini feshetmişti.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek.

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