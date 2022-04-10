Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nden hareket ettikten sonra güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu’na ulaştı.
Karşılaşma öncesinde stada girmek için bekleyen Fenerbahçe taraftarları, sarı-kırmızılıları yuhalarken, Galatasaray kafilesi güvenlik önlemleri altında stat otoparkına girdi.
Hedefi küçük, şerefi büyük maç! Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray Tatsız bir sezon geçiren iki takım da zirvenin uzağında kalsa da sarı lacivertliler "ikincilik", sarı kırmızılılar ise "prestij" artı "tehlikeli bölgeden uzaklaşmak" için galibiyet arayacak.
Fenerbahçe’de derin bir sessizlik! Derbide Galatasaray bir ilki başarmaya çalışacak Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 8:30’ta Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Kritik derbi öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamlamış durumda. Sarı-Kırmızılı takım ise Kadıköy’deki son 3 maçta yenilgi yüzü görmedi. Üst süte 2 galibiyet alarak evine dönen Aslan, yarın yine galibiyet için sahaya çıkacak. Eğer Galatasaray kazanırsa lig tarihinde bir ilk gerçekleşmiş olacak.